La Main Tunisienne : le geste en héritage

Dans le cadre de la clôture de son programme d’appui au secteur de l’artisanat, La Fondation Rambourg et les Éditions Skira ont organisé une conférence de presse le 1er Novembre 2022 pour le lancement du livre : « Le geste en héritage, La main Tunisienne ».

Cette conférence a eu lieu à la galerie Antinéa où Alya Hamza, journaliste et auteur de livres officie en tant que Directeur Artistique du lieu, ainsi que de la galerie TGM à La Marsa.

Discussion autour du livre

Les intervenants étaient

AfifJrad : chargé de mission et coordinateur du projet de la cartographie du secteur de l’artisanat

Molka Haj Salem : Directrice de la publication

Alya Hamza : Contributrice au livre par l’écriture de 4 chapitres.

Qu’est-ce que la Main Tunisienne ?

C’est un ouvrage qui a pour but de mettre en valeur l’objet artisanal d’excellence en se focalisant sur son histoire, à la fois locale et nationale, sur ses formes actuelles, ainsi que sur le devenir des savoirs faire.

Il met en évidence la diversité et la richesse des ressources nationales et l’opportunité de rappeler l’impact et le potentiel social, économique et culturel de l’artisanat ainsi que l’influence des peuples et des civilisations qui ont marqué la Tunisie et cela jusqu’à l’époque Carthaginoise.

Ce livre offre à des contributeurs prestigieux tel que André Abitbol, Anis Marakchi et Alya Hamza de partager un regard sur le secteur de l’artisanat.

Une campagne photographique d’une très haute qualité donne à voir au lecteur certains des plus beaux trésors de l’artisanat tunisien et retrace le voyage au cœur du patrimoine artisanal tunisien qui a été mené au travers de l’Atlas, la cartographie numérique de ce secteur ou encore des ateliers, résidences de créations entre artisans et designers tunisiens et étrangers qui ont mené à une riche production d’objets inédits.

La Main tunisienne offre un éventail riche et varié de la création artisanale tunisienne. L’accent est mis sur l’échange avec le matériau, l’analyse du langage propre de l’artisanat, le respect des valeurs morales, ainsi que sur la compréhension du territoire tunisien avec toutes ses spécificités.

Lire aussi: