Tunisie : Le nouveau hub technologique qui fait bouger l’Afrique

La Tunisie n’exporte plus seulement du jasmin. Elle exporte du code, des brevets et des scooters électriques certifiés CE. Derrière les chiffres d’un marché intérieur étroit — 12 millions d’habitants — se dessine une stratégie d’internationalisation radicale. En moins d’une décennie, le pays a bâti un cadre juridique, une infrastructure d’innovation et un vivier de talents qui commence à intéresser sérieusement les fonds européens et les investisseurs MENA.

Voici ce qui se passe réellement.

Le Startup Act : Le vrai point de départ

Avant de parler de start-ups, il faut comprendre le cadre. En 2018, une task force dédiée pilotée par Smart Capital a refondu la législation pour aligner la Tunisie sur les standards internationaux. Le résultat : le Startup Act.

Ce n’est pas une simple loi d’incitation fiscale. C’est un mécanisme qui :

Protège le salarié-entrepreneur (congé de création, maintien de salaire)

Réduit le coût d’opportunité du talent qualifié

Absorbe partiellement le risque d’exécution en phase d’amorçage — ce qui, pour un investisseur, signifie un deal flow avec un risque initial déjà filtré par l’État

Le fonds Innovatech, complémentaire au Startup Act, cible spécifiquement les PME en transformation digitale — un segment souvent ignoré par les fonds classiques.

Friction persistante : La loi de change reste le verrou principal. Pour les fonds étrangers, la rapatriation du capital reste complexe. C’est le signal réglementaire à surveiller en priorité.

Pixy Motor : 70 % local, certifié pour l’Europe

La start-up Pixy Motor a conçu le Shadow, scooter électrique dont 70 % des composants sont développés en Tunisie — châssis, câblages, cartes électroniques, software.

Les specs techniques :

120 km d’autonomie

d’autonomie Recharge complète en 3 heures

Système Battery Swapping en 5 secondes (ciblé B2B : livraison, flottes)

(ciblé B2B : livraison, flottes) Écran tactile avec cartographie propriétaire et modes Sport/Éco/Normal

Certifications CE et EEC en préparation via l’UTAC Paris

« On est partis d’une page blanche. On a créé nos cartes électroniques, notre software… tout est conçu ici. » — Enis, cofondateur Pixy Motor

Ce n’est pas de l’assemblage. C’est de la deep tech industrielle produite à Tunis. Et elle vise le marché européen.

The Dot : 400 start-ups, 1 seul lieu

Souvent comparé à Station F, The Dot opère selon un modèle de gouvernance tripartite : Ministère des Technologies + Union européenne (via Expertise France / projet Innovi) + Fondation Tunisie pour le Développement.

Ce que ça change concrètement :

+400 start-ups hébergées

hébergées +3 000 membres actifs

actifs +1 500 événements organisés depuis 2021

organisés depuis 2021 10 programmes d’accompagnement sur mesure

Pour un investisseur étranger, The Dot fonctionne comme un point de concentration du due diligence : toute la vitalité tech du pays est observable en un lieu, avec des structures d’accompagnement déjà professionnalisées selon des standards européens.

Acadip : L’IA pour l’aquaculture mondiale, depuis Tunis

Mohamed Benhamed, ingénieur IA spécialisé en vision par ordinateur, a fondé Acadip pour résoudre un problème critique de l’aquaculture : le comptage des larves et la gestion de l’oxygène pour réduire la mortalité.

La stratégie est explicitement « Global First » :

Cibles : France, Italie, Grèce, Arabie Saoudite

Levée de fonds en cours : 1,2 million d’euros

Approche : le marché local tunisien est trop étroit — ce n’est pas un handicap, c’est ce qui force une conception internationale dès le jour 1

« Le désavantage, c’est que notre marché local est très petit. Il faut qu’à un moment donné on sorte beaucoup plus rapidement. » — Mohamed Benhamed, Acadip

C’est exactement la logique que les fonds B2B SaaS européens recherchent : des fondateurs qui n’ont jamais eu l’option de se replier sur un marché domestique confortable.

216 Capital : Le VC local qui ouvre la porte aux tours étrangers

Le marché du financement a franchi un cap structurant avec 216 Capital :

Fonds : 100 millions d’euros

: 100 millions d’euros Tickets : de 250 000 € à 1 million €

: de 250 000 € à 1 million € Thèse : fournir la crédibilité locale nécessaire pour attirer ensuite des fonds européens et MENA

Des portefeuilles comme Whatna et Avidea illustrent ce modèle : une fois financées localement, ces start-ups deviennent des cibles crédibles pour des fonds régionaux.

Ce qui manque encore : Le corporate venturing local reste timide. L’open innovation entre grandes entreprises tunisiennes et start-ups est sous-exploitée — c’est un gap, mais aussi une opportunité pour des acteurs étrangers qui savent comment structurer ces synergies.

Former des fondateurs dès 8 ans : Graine d’entrepreneur

Le programme Graine d’entrepreneur accompagne les 8-16 ans sur IA, robotique et trading — mais 30 % du curriculum est dédié aux soft skills : prise de parole, gestion des émotions, confiance.

Plus de 1 000 enfants formés. La fondatrice utilise une entrée narrative : imaginer une « baguette magique » pour résoudre un problème réel, puis utiliser la technologie pour le concrétiser.

Pour un investisseur à horizon 10-15 ans, c’est ce chiffre qui compte : ce sont les fondateurs de la prochaine vague.

L’innovation hors de Tunis : Cap Bon Inov

Koworky à Nabeul et l’initiative Cap Bon Inov prouvent que l’écosystème se décentralise. Ce modèle PPP — Koworky + APIA + Technopole Borj Cédria — connecte les entreprises IT aux secteurs agricoles et industriels régionaux.

Résultat : des micro-écosystèmes agiles dans des bassins économiques traditionnels, accessibles à des investissements sectoriels ciblés sans passer par Tunis.

Enactus Tunisie : Vice-champion du monde 2023

Enactus Tunisie, présent depuis 2009 :

3 500 étudiants mobilisés chaque année

mobilisés chaque année 90 équipes actives

actives Vice-champion du monde d’entrepreneuriat social en 2023

Ce score sur la scène mondiale n’est pas un détail. Il confirme que la culture entrepreneuriale tunisienne est compétitive à l’international — pas seulement dans les hubs tech, mais dans l’ensemble du système universitaire.

Ce que les chiffres disent vraiment

La Tunisie n’est pas une promesse. C’est un marché en phase d’expansion qui cumule des avantages structurels rares :

Cadre juridique aligné sur les standards européens (Startup Act)

aligné sur les standards européens (Startup Act) Infrastructure d’accompagnement cofinancée par l’UE (The Dot, Innovi)

cofinancée par l’UE (The Dot, Innovi) Pipeline de talents formés à la culture du risque dès l’enfance

formés à la culture du risque dès l’enfance Fondateurs « Global First » par nécessité, pas par choix

par nécessité, pas par choix Coût ingénieur IA/Software parmi les plus compétitifs de la région MENA

La question pour la décennie à venir n’est pas de savoir si la Tunisie va produire des champions tech régionaux. Elle en produit déjà. La question est : qui sera présent pour les financer avant les autres ?