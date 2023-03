Tunisie-Énergie : le gouvernement dévoile les axes et étapes de la stratégie énergétique de 2035

La stratégie énergétique de la Tunisie à l’horizon de 2035, vise à assurer l’approvisionnement en énergie sûre pour tous, et à mettre en place les fondements et les mesures appropriées pour la neutralité carbone de l’économie nationale à l’horizon 2050.

Cette stratégie prend compte des engagements de l’Etat tunisien sur le moyen et le long terme, et ce conformément à l’accord de Paris sur le climat. Elle repose sur une vision alliant énergie, climat, économie, et a une dimension sociétale.

Objectifs et piliers

Cette stratégie, dévoilée ce vendredi lors d’une conférence de presse, vise à garantir la sécurité énergétique, la neutralité carbone, la croissance et une transition sociétale équitable et globale, ce qui aide à créer des postes d’emploi, à promouvoir une économie verte, à maitriser la demande énergétique, à travers l’efficacité énergétique.

La Tunisie œuvre à réaliser la neutralité carbone à l’horizon 2050, en vue de développer les énergies renouvelables, et l’efficacité énergétique, qui à leur tour, vont contribuer à développer les objectifs suivants : réduction des émissions de l’oxyde de carbone de 46 % dans le secteur énergétique, la baisse de l’Intensité énergétique dans une proportion de 3.6 % par an, soit près de 30 % à l’horizon de 2035, assurer l’approvisionnement en énergie, maitriser davantage le déficit énergétique, et développer des ressources nationales en hydrocarbures, en intensifiant la prospection.

La stratégie vise à réaliser deux points de croissance supplémentaires, et permettra la création de plus de 70 mille postes d’emploi au début de 2035.

Feuille de route

*Etapes de réalisation de la stratégie 2023 – 2025 ;

*Elaborer les stratégies nécessaires, notamment, en termes législatif et institutionnel, 2026 – 2030 ;

*Garantir la stabilité du secteur, et amorcer les projets structurants 2031 – 2035.

La stratégie sera présentée lors d’un conseil ministériel, dans la perspective de la mise en place du cadre institutionnel, favorisant sa mise en œuvre et son suivi (commission de l’énergie et conseil supérieur de l’énergie et du climat).

Une loi d’orientation du secteur de l’énergie sera décrétée. Un Système national de vigilance technologique et stratégique sera mis en place, et un programme de communication sera élabora, en vue de faire prendre conscience aux différentes parties des défis du secteur, l’importance des réformes. Un système informatique verra le jour, dont le but est de suivre les indices de lutte contre la Précarité Énergétique.

Les investissements seront impulsés dans le secteur énergétique. Tout d’abord dans le secteur des hydrocarbures en développant les ressources fossiles, notamment le champs Zarat à l’horison 2030, l’accélération de la prospection et de la recherche de pétrole et de gaz, de manière à atteindre 30 puits, en 2035, diversifier les ressources, restructurer la société tunisienne des industries de raffinage (STIR), et créer de nouveaux entrepôts des produits pétroliers, conformes aux standards et sécurité de stockage.

