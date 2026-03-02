Réussir l’export tunisien : transformer vos produits en succès mondial en ligne

L’export tunisien n’est plus un mythe

“Impossible”, “L’administration bloque tout”, “On ne peut rien vendre depuis ici”. Ces phrases résument la perception historique des PME tunisiennes face à l’export.

Pourtant, le terrain contredit ces idées reçues. Avec les bons leviers digitaux et logistiques, le marché mondial est accessible depuis Tunis. Aujourd’hui, l’export B2C n’est plus un rêve, mais une opportunité concrète pour ceux qui savent naviguer l’écosystème numérique.

Au-delà de l’Harissa : produits tunisiens recherchés à l’international

L’exportation tunisienne dépasse les classiques huile d’olive et thon. Une nouvelle génération de marques met le Lifestyle tunisien sur les plateformes mondiales.

Marchés clés : Europe, États‑Unis, Asie. La demande : authenticité, qualité, valeur ajoutée.

Artisanat de luxe : bois d’olivier sculpté, verre soufflé, zelliges.

Décoration et textile : foutas haut de gamme, margoums contemporains, tableaux décoratifs, tapis.

Exemple concret : plusieurs marques locales expédient quotidiennement jusqu’en Australie. La fierté économique se mesure en ventes concrètes et visibilité mondiale.

Régime Spécial : simplification législative pour PME

Avant février 2021, un colis export coûtait 150 à 200 DT en frais de déclaration, rendant un petit profit impossible.

Avec le Régime Spécial :

Déclaration mensuelle globale pour toutes les expéditions.

Administration (Douane, Poste, Commerce) devient partenaire via le Guichet Unique.

Résultat : le frein n’est plus la loi mais l’adaptation aux nouvelles pratiques.

Conquérir Amazon et Etsy depuis Tunis

Notions clés

Importer of Record (IoR) : conformité légale à l’arrivée.

Merchant of Record (MoR) : encaissement légal des paiements.

Plateformes

Etsy : Tunis n’est pas supporté officiellement. Solution : partenariat avec un représentant légal à l’étranger (France, USA).

Amazon : Phase 1 : FBM (expédition depuis Tunis). Phase 2 : FBA (logistique Amazon, livraison Prime).



Étapes essentielles

Créer une structure exportatrice avec compte en devises.

Acquérir codes GTIN/GS1 : 8,50 $ la première année, 25 $ renouvellement.

Gérer retours et garanties 30–90 jours pour crédibilité client.

Stratégie logistique : One-by-One et DDP

Inspiré des géants du fast-fashion, le modèle One-by-One expédie chaque commande directement au client.

Réduit le risque de stock.

Couplé au DDP (Delivered Duty Paid) depuis août 2024, il assure paiement taxes/douanes à l’avance.

Résultat : livraison fluide, client satisfait, fidélisation renforcée.

Turathy et accompagnement des artisans

Pour les créateurs sans expertise digitale, Turathy propose :

Sélection de marques via initiatives comme le 10-brand challenge.

Prise en charge de la technologie de vente, logistique internationale et marketing digital.

Objectif : exporter efficacement sans perdre de temps sur la technique.

Tunisie e‑commerce : chiffres et opportunités

Contexte macro

Exportations totales 2024 : ≈62 077,6 millions TND, stable malgré contexte mondial difficile.

Déficit commercial 2025 : -20 168 millions TND.

Taux de couverture : 74,2 % en 2025, signalant un retard des exportations sur la demande interne.

La Tunisie reste dépendante des importations énergétiques. Les biens manufacturés et à haute valeur doivent croître pour réduire le déficit.

Secteurs exportateurs

Artisanat : +27 % en valeur en 2022, 148,6 millions TND, 11 886 colis vers 87 pays, ~5 % PIB, 300 000 emplois.

Textile : dynamique contrastée selon produits.

Huile d’olive : hausse volumes mais recettes en baisse de -28,9 % 2024‑2025.

Les secteurs traditionnels peinent sur marge et vente en vrac. La montée en gamme et branding international est indispensable.

E‑commerce local

Croissance 2024 : 13,4 % transactions électroniques, 20,2 millions paiements.

Sites marchands actifs : ~1 126.

Tunisie classée 77e/152 dans l’indice B2C e‑commerce UNCTAD 2020.

Adoption numérique croissante mais volume encore limité. L’export e‑commerce reste un levier sous-exploité.

Régime Spécial et logistique

Déclaration groupée mensuelle réduit coût administratif des petits colis.

Impact confirmé par retours d’acteurs : efficacité administrative améliorée.

Marchés et contraintes

États-Unis : suppression exonération de minimis (29 août 2025).

Implication : DDP obligatoire pour éviter coûts cachés et préserver expérience client.

Stratégies opérationnelles sur marketplaces

Amazon Global Selling : FBM puis FBA, codes GTIN/GS1.

Etsy : partenariat avec représentant légal à l’étranger.

One-by-One + DDP : compétitivité prix, livraison sans frais supplémentaires, satisfaction client renforcée.

Actions clés pour le Made in Tunisia mondial :

Construire des marques fortes et différenciées. Valoriser artisanat et biens à haute valeur ajoutée. Maîtriser conformité internationale (IoR/MoR). Adopter DDP et stratégies logistiques adaptées aux réalités post‑de minimis.



