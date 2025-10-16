Résilience économique : la Tunisie honore sa dette extérieure face aux défis mondiaux

Malgré un contexte international volatile, la Tunisie a préservé la stabilité de son économie et honoré ses engagements financiers. Lors des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le gouverneur de la BCT a détaillé les piliers de cette résilience : discipline budgétaire, politique monétaire rigoureuse et renforcement de la confiance institutionnelle.

Une stabilité financière préservée malgré les turbulances internationales

Washington, octobre 2025 – Intervenant lors de la réunion des gouverneurs des banques centrales de la région MENAP, Fethi Zouheir Nouri, gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a présenté un bilan robuste de l’économie tunisienne dans un environnement mondial marqué par l’incertitude.

Face aux fluctuations économiques internationales et à la hausse des prix mondiaux, la Tunisie a opté pour une approche responsable fondée sur l’autonomie nationale. « La stabilité durable ne peut être importée de l’extérieur », a souligné le gouverneur, précisant qu’elle se construit « à travers la discipline budgétaire, la cohérence des politiques publiques et le renforcement de la confiance entre les institutions. »

Honorer la dette extérieure : un choix stratégique

Cette politique économique responsable a permis à la Tunisie de remplir ses obligations financières internationales malgré un contexte défavorable. « Cette approche a permis à la Tunisie d’honorer d’importantes échéances au titre du service de la dette extérieure« , a affirmé le gouverneur Nouri, marquant ainsi la crédibilité financière du pays sur la scène internationale.

Une politique monétaire rigoureuse comme rempart contre l’inflation

La flexibilité du taux de change, atout majeur

La politique monétaire de la BCT, caractérisée par sa « flexibilité et sa rigueur », a joué un rôle déterminant dans l’ancrage des anticipations d’inflation et le maintien de la solidité du taux de change du dinar. Cette stabilité monétaire constitue un rempart essentiel contre les chocs externes et contribue à la préservation du pouvoir d’achat des Tunisiens.

Les résultats de cette stratégie se reflètent dans « l’amélioration de la notation souveraine de la Tunisie et la stabilité des réserves en devises« , attestant de la résilience du système financier national et de sa capacité à absorber les chocs économiques.

Un système financier robuste et des relations internationales renforcées

Vers de nouveaux partenariats stratégiques

En marge des assemblées annuelles, le gouverneur de la BCT a multiplié les rencontres stratégiques, notamment avec :

Le Dr. Fahd Ben Mohamed Al Turki, Directeur Général du Fonds Monétaire Arabe

Le Dr. Younoussa Imani, Gouverneur de la Banque Centrale des Comores

Un groupe d’investisseurs internationaux détenant des obligations tunisiennes

Ces entretiens ont permis de renforcer la coopération financière régionale et internationale, tout en rassurant les marchés sur la solidité économique de la Tunisie.

une économie renforcée par l’épreuve des crises

Le message porté par le gouverneur de la BCT est sans équivoque : « Les crises répétitives n’ont pas affaibli la Tunisie, mais l’ont rendue plus solide et plus immunisée ». Cette déclaration reflète la capacité de l’économie tunisienne à transformer les défis en opportunités de renforcement structurel.

La présence active de la délégation tunisienne à Washington et le dialogue constructif engagé avec les institutions financières internationales démontrent l’engagement de la Tunisie à préserver sa stabilité économique et à poursuivre les réformes nécessaires pour une croissance durable.

