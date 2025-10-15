Perspectives Économiques de la Tunisie : Le FMI Table sur une Croissance de 2,5 % en 2025 Malgré un Contexte Mondial Incertain

Perspectives Économiques de la Tunisie : Le FMI Table sur une Croissance de 2,5 % en 2025 Malgré un Contexte Mondial Incertain

Selon le dernier rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) publié mardi 15 octobre 2025 par le Fonds Monétaire International (FMI), la Tunisie devrait enregistrer une croissance économique de 2,5 % en 2025, suivie d’un ralentissement à 2,1 % en 2026.

Parallèlement, le pays continuera de faire face à des déséquilibres macroéconomiques persistants. Le taux d’inflation devrait s’établir à 5,9 % en 2025 avant de légèrement augmenter à 6,1 % en 2026. Sur le plan budgétaire, le déficit public est projeté à -3,1 % du PIB en 2025, puis à -3,3 % en 2026.

Un Contexte Mondial en Dégradation Progressive

Ralentissement Synchronisé et Risques Ascendants

Le FMI dresse un constat prudent pour l’économie mondiale, dont les prévisions ont été légèrement révisées à la hausse depuis avril 2025 mais restent inférieures aux projections d’octobre 2024.

La croissance mondiale devrait ralentir, passant de 3,3 % en 2024 à 3,2 % en 2025 puis 3,1 % en 2026. Cette tendance masque des dynamiques contrastées :

Environ 1,5 % de croissance dans les pays avancés

Juste au-dessus de 4 % dans les pays émergents et en développement

Inflation et Commerce Mondial sous Tension

L’inflation mondiale quant à elle devrait diminuer, à 4,2 % en 2025 puis 3,7 % en 2026, mais avec des disparités notables, notamment une inflation supérieure aux attentes aux États-Unis.

Le commerce mondial devrait progresser plus lentement, à un rythme de 2,9 % en moyenne sur 2025-2026, freiné par la fragmentation persistante des échanges.

Appels du FMI à l’Action pour les Décideurs

Des Risques Économiques Multiples

L’institution internationale alerte sur les risques baissiers qui pèsent sur ces perspectives. Elle cite notamment :

L’ incertitude persistante

La montée du protectionnisme

Les chocs sur l’offre de main-d’œuvre

Les vulnérabilités des finances publiques

Recommandations pour une Croissance Durable

Face à ces défis, le FMI prescrit aux décideurs politiques un ensemble de mesures :

Mettre en œuvre des politiques crédibles, transparentes et viables

Promouvoir une diplomatie commerciale active

Reconstituer les marges de manœuvre budgétaires

Préserver l’indépendance des banques centrales

Accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles

Pour la Tunisie, ces projections soulignent l’impératif de poursuivre les réformes économiques dans un contexte international exigeant, marqué par un ralentissement de la croissance et une inflation qui reste préoccupante.

