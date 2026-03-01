Passeport tunisien 2026 : Mobilité en berne, le Maroc reste leader au Maghreb

Alors que les classements internationalx de 2026 se précisent, le passeport tunisien affiche une performance contrastée. Entre un léger mieux selon un indice et un recul selon un autre, la Tunisie peine à décrocher dans la course à la mobilité mondiale et reste distancée par son voisin marocain en Afrique du Nord.

Quelle est la véritable puissance du passeport tunisien en 2026 ? La réponse dépend de l’indice consulté, mais la tendance générale est à une mobilité qui stagne, voire régresse, dans un contexte où la concurrence mondiale s’intensifie.

Classement 2026 : 68e ou 70e, une mobilité sous les 75 pays

En ce début d’année 2026, deux principaux classements brossent un portrait nuancé de la liberté de circulation des citoyens tunisiens.

Selon le Passport Index, qui base son calcul sur les données en temps réel de l’Association du transport aérien international (IATA), le passeport tunisien se classe à la 68e place mondiale. Ce rang lui confère un « Mobility Score » de 74, ce qui signifie que ses détenteurs peuvent accéder à 74 destinations sans visa préalable (dont 35 en entrée libre et 39 avec un visa à l’arrivée ou une autorisation électronique).

Selon le Henley Passport Index, une autre référence incontournable, le classement est légèrement différent. La Tunisie y occupe la 70e position, avec un accès sans visa à 67 pays à travers le monde.

Cette différence de quelques places s’explique par les méthodologies propres à chaque institut, mais tous deux confirment que le document tunisien offre une portée mondiale d’environ 35%, soit un peu plus d’un tiers des destinations internationales.



Évolution en dents de scie : progrès et reculs

L’analyse de l’évolution récente du passeport tunisien révèle une trajectoire instable.

Progression en 2026 ? Selon le média Tuniscope, qui se réfère au Henley Passport Index, la Tunisie serait passée de la 75e place en 2025 à la 70e en 2026, soit un gain de cinq places

. Cette amélioration reste à confirmer avec la publication des données officielles consolidées.

Un recul notable en 2025. L’année 2025 avait pourtant été marquée par une dynamique négative. Selon une analyse du magazine Réalités, le passeport tunisien avait perdu quatre places entre 2024 et 2025 selon l’indice Henley, passant de la 71e à la 75e position. Plus inquiétant, le nombre de destinations accessibles sans visa était tombé de 79 à 68 sur la même période, illustrant une « absence de progrès diplomatique ».

Sur le continent : une position moyenne

En Afrique, la Tunisie ne fait pas partie des nations offrant la meilleure mobilité. Selon les données compilées pour 2025 et 2026, le pays se situe en dehors du top 10 continental.

Le trio de tête africain est trusté par les petites nations insulaires et la puissance économique sud-africaine : les Seychelles (accès à plus de 150 destinations), Maurice (environ 149) et l’Afrique du Sud (environ 106) dominent très largement le classement.

La Tunisie se positionne dans un second groupe, autour de la 16e place continentale, avec un score équivalent à celui du Bénin, du Cap-Vert ou du Ghana

.En 2026, selon le cabinet Henley, le Ghana est classé 69e mondial avec 68 destinations, un chiffre très proche de celui de la Tunisie, confirmant ce peloton serré.

En Afrique du Nord : leader, le Maroc distance la Tunisie

C’est au niveau régional que la comparaison est la plus parlante. Le passeport marocain conforte son statut de passeport le plus puissant d’Afrique du Nord.

Voici un tableau comparatif des classements pour l’année 2026, basé sur les données disponibles :

Pays Classement mondial 2026 Destinations sans visa (approx.)

Ainsi, en 2026, le Maroc devance la Tunisie d’une dizaine de places selon le classement Henley, une avance qui s’est creusée ces dernières années. En 2025, par exemple, le Maroc était déjà 67e mondial, tandis que la Tunisie était reléguée au 72e rang selon la même source

. L’Algérie, avec un accès limité à une soixantaine de pays, ferme la marche du Maghreb avec la Libye.

En résumé, le passeport tunisien de 2026 offre à ses citoyens une liberté de mouvement intermédiaire, avec un accès à environ 70 pays. S’il progresse légèrement dans certains indices, cette amélioration ne comble pas le retard accumulé, notamment face au Maroc qui s’impose comme le leader régional incontesté. La stagnation du nombre de destinations sans visa, couplée aux mauvais chiffres de 2025, souligne les défis diplomatiques auxquels la Tunisie doit faire face pour renforcer l’un des indicateurs les plus concrets de son ouverture et de son attractivité sur la scène internationale.

