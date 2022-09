Mitsubishi Power annonce l’achèvement de la construction de la centrale électrique Radès « C » de la STEG



Le consortium dirigé par Mitsubishi Power en partenariat avec Sumitomo Corporation, a célébré l’inauguration de la centrale à cycle combiné de Radès « C » en Tunisie, la centrale électrique la plus efficace du pays

Radès « C » ajoutera 450 mégawatts (MW) d’électricité au réseau national tunisien, soutenant ainsi le développement économique et la demande croissante en énergie du pays.

Mitsubishi Power a fourni des équipements avancés et des services de maintenance pour garantir l’approvisionnement en électricité et renforcer la fiabilité et la disponibilité du réseau.



TUNIS, Tunisie, 12 septembre 2022 – Mitsubishi Power, la marque de solutions électriques de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), a annoncé le début des opérations de la centrale à cycle combiné Radès « C » en Tunisie, appartenant à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG).

La centrale à haut rendement de 450 MW a été développée par un consortium dirigé par Mitsubishi Power et son partenaire Sumitomo Corporation afin d’accroître la capacité d’électricité en Tunisie et d’assurer un approvisionnement stable en électricité, pour contribuer à accélérer le progrès économique durable du pays.

Située à environ 10 km à l’est de la capitale tunisienne, Radès « C »fournira environ 10 % de la capacité installée actuelle et deviendra la centrale la plus efficace du pays.

Lors de la réunion avec les membres du consortium le 26 août 2022, le PDG de la STEG, M. Hichem Anene, a déclaré : » L’électricité est une pierre angulaire du développement économique, et la centrale électrique de Radès « C » jouera un rôle clé dans l’accélération de la croissance de la Tunisie pour les décennies à venir. Nous voulons remercier Mitsubishi Power et tous les partenaires du consortium pour ce projet majeur qui nous aidera à répondre à la demande croissante en énergie à travers la Tunisie, et qui vise à faciliter notre transition énergétique avec des solutions de pointe et des technologies de décarbonisation telles que l’hydrogène, la capture du carbone et le stockage de l’énergie. Nous sommes heureux de développer notre partenariat avec Mitsubishi Power pour nous soutenir à tracer la voie de la Tunisie vers un avenir énergétique durable et décarbonisé. La centrale électrique de pointe de Radès « C » a été conçue pour se conformer aux objectifs environnementaux nationaux et contribuer de manière considérable à la réduction des émissions de CO2, grâce à une technologie à turbine de gaz adaptée qui peut être facilement convertie à la production d’hydrogène avec un minimum de modifications.»

« Nous sommes fiers d’être ici avec nos partenaires pour célébrer cette étape historique marquant l’achèvement de l’une des centrales électriques à gaz les plus modernes, les plus efficaces et les plus fiables au monde et contribuant audéveloppement de la Tunisie, » précise M. Hideshi Kawamoto, président et CEO, Mitsubishi Power Ltd et Senior Fellow, chef adjoint du siège de la transition énergétique et de l’énergie des systèmes énergétiques, MHI.

Kawamoto a ajouté : » La centrale à cycle combiné de Radès « C » reflète l’engagement à long terme de Mitsubishi Power en Tunisie, où notre technologie avancée a soutenu la STEG pour accroître la capacité électrique du pays au cours des quatre dernières décennies. Pendant que la STEG célèbre son 60e anniversaire, nous continuerons d’être à ses côtés et à ceux du peuple Tunisien au cours des prochaines décennies afin de favoriser la poursuite des objectifs de développement durable du pays, grâce à nos solutions tournées vers l’avenir. »

Pour ce projet, Mitsubishi Power a fourni une turbine à gaz M701F à haut rendement, une turbine à vapeur, un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), ainsi qu’une équipe de conseillers techniques et de superviseurs sur place pour soutenir les périodes de construction et de mise en service. De plus, Mitsubishi Power soutiendra la STEG pour la maintenance de la centrale électrique dans le cadre d’un contrat de service à long terme (LTSA) avec TOMONI HUB qui permet une surveillance continue de 365 jours, 24 heures sur 24.

De son côté, Sumitomo Corporation, partenaire du consortium, a fourni le reste des équipements de la centrale et a entrepris les travaux de génie civil et d’installation.

Le projet a été financé par l’aide publique au développement (APD) du Japon, organisée par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) dans le cadre de l’initiative « Partenariat pour des infrastructures de qualité » du gouvernement japonais.

Le projet de Radès « C » a fait appel à du contenu, des matériaux, des ressources et des équipements locaux, ce qui a entraîné la création d’environ 70 emplois permanents ainsi que 2 000 emplois supplémentaires pendant le développement et la construction du projet.

Mitsubishi Power est présente en Tunisie depuis 40 ans en Tunisie, un parcours qui a commencé par un projet avec STEG pour la centrale électrique Radès « A » d’une capacité de 340MW qui est située sur le même site que Radès « C », comprenant une livraison de solutions de production d’électricité, en termes de chaudières et de turbines à vapeur alimentées au gaz et au fioul. La centrale électrique Radès « A » fourni de l’électricité au réseau tunisien depuis 1985.

