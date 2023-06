La Tunisie, recule de 8 points , à la 10 rang africain dans le Top 100 mondial des meilleurs écosystèmes de start-up

L’Afrique du Sud reste le pays qui offre le meilleur écosystème de start-up sur le continent, devant l’Île Maurice, le Kenya, le Nigeria et l’Egypte. La capitale économique nigériane Lagos est, quant à elle, l’unique cité africaine figurant dans le Top 100 des villes « start-up friendly » à l’échelle mondiale.

Quinze pays africains figurent dans le Top 100 des meilleurs écosystèmes propices à l’éclosion et au développement des start-up dans le monde, selon un rapport publié le 30 mai par le cabinet StartupBlink.

Pour établir ce classement, le cabinet de recherche spécialisé dans l’analyse des écosystèmes des start-up se base sur plus de 30 indicateurs répartis sur trois grandes catégories : la quantité (nombre de start-up, espaces de coworking, accélérateurs, rencontres liées aux start-up, etc.) ; la qualité (total des investissements dans les jeunes pousses, nombre et tailles des licornes, présence de centres de recherche & développement implantés par de grandes entreprises technologiques internationales, présence de filiales des multinationales …) ; et l’environnement des affaires (débit Internet, dépenses en recherche & développement, taux de taxation appliqué aux jeunes pousses, disponibilité de divers services technologiques comme le paiement électronique et les cryptomonnaies, niveau de corruption, etc.).

Intitulé « Global Startup Ecosystem Index 2023 », ce rapport révèle que l’Afrique du Sud (53è rang mondial) dispose du meilleur système de start-up à l’échelle africaine malgré un recul de quatre rangs dans le classement mondial par rapport à l’année 2022.

L’Île Maurice (61è rang mondial) occupe la deuxième marche du podium en Afrique devant le Kenya (62 è rang mondial), le Nigeria (64è) et l’Egypte (67è). Viennent ensuite le Ghana, le Cap-Vert, le Sénégal et la Namibie. La Tunisie ferme, quant à elle, le Top 10 africain. (Voir le classement complet des 15 pays africains ci-dessous).

Le rapport précise également que cinq pays du continent ont progressé dans le classement. L’Île Maurice et le Sénégal ont réalisé les plus fortes progressions par rapport à l’édition 2022, gagnant chacun 10 rangs. Ces deux pays ont respectivement rejoint le Top 100 des meilleurs écosystèmes de start-up en 2021 et 2022.

Les plus fortes régressions ont concerné le Maroc, qui a perdu 14 rangs par rapport à 2022, pour occuper la 93è position à l’échelle mondiale cette année, et le Rwanda (-11 rangs). L’Ouganda est le seul pays africain qui réintègre l’indice en 2023 après une année d’absence.

StartupBlink a par ailleurs classé les écosystèmes de start-up dans 1000 villes à travers le monde. Lagos (82 è rang mondial) est l’unique ville africaine présente dans le Top 100. La capitale économique nigériane doit notamment son rang à son écosystème très dynamique regroupant plus de 400 jeunes pousses, dont les licornes Jumia et Flutterwave, et 35 incubateurs actifs.

Les pays du continent les mieux représentés dans le classement des 1000 villes ayant les meilleurs systèmes de start-up dans le monde sont le Nigeria (5 villes), l’Afrique du Sud (4 villes) et le Kenya (2 villes).

La plus forte progression en Afrique a été réalisée par la ville de Victoria (Seychelles), qui gagné 592 rangs pour grimper à la 232è position. Viennent ensuite Port-Louis (+269 rangs), Dakar (+155), Tunis (+57), le Caire (+36) et Accra (+28).

Les 15 meilleurs écosystèmes de start-up en Afrique en 2023 :

Rang en Afrique Pays Rang mondial Variation par en 2023 en 2023 rapport à 2022 1 Afrique du Sud 53 -4 2 Ile Maurice 61 10 3 Kenya 62 Stable 4 Nigeria 64 -3 5 Egypte 67 -2 6 Ghana 77 5 7 Cap-Vert 78 2 8 Sénégal 82 10 9 Namibie 88 3 10 Tunisie 91 -8 11 Maroc 93 -14 12 Rwanda 95 -11 13 Ouganda 96 Nouveau 14 Angola 97 Stable 15 Somalie 98 Stable

Lire aussi: