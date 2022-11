La Tunisie et la BAD signent une convention de financement du projet d’appui urgent à la sécurité alimentaire

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, et le Directeur régional du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Mohamed Azizi, ont signé hier, jeudi 03 novembre 2022, une convention de financement d’une valeur de 80 millions de dollars, soit 257 millions de dinars, et ce dans le cadre du projet d’appui urgent à la sécurité alimentaire.

Ce projet vise à améliorer l’autosuffisance et la sécurité alimentaire, en assurant l’approvisionnement en blé tendre, en orge et en engrais, et en consolidant la résilience du dispositif céréalier contre les chocs externes, et les changements climatiques, outre l’amélioration de la cadence de production de ces produits, et des produits de base pour les aliments nécessaires à la production du lait.

La convention a, également, pour objectif de développer et de digitaliser le dispositif céréalier, en consolidant les capacités institutionnelles de ce secteur.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’action du gouvernement tunisien d’assurer l’approvisionnement en céréales et en semences, ainsi qu’en engrais nécessaires, dans ce contexte de crise mondiale. Le but étant de renforcer les capacités nationales à améliorer le rendement du secteur des grandes cultures, et à promouvoir la gouvernance des entreprises y inhérentes, a déclaré le ministre de l’Economie et de la Planification.

Il a souligné le caractère privilégié de la coopération financière et technique entre la Tunisie et la banque africaine, qui représente l’un des principaux partenaires de la Tunisie en matière de développement économique et social.

Ce financement va permettre de garantir un approvisionnement régulier en blé tendre et en orge, outre l’appui à près de 100 000 petits agriculteurs pour se préparer à la prochaine saison agricole, à travers la mise à disposition des engrais nécessaires, en œuvrant à augmenter les superficies emblavées, ainsi que la production.

Le directeur régional de l’Afrique du Nord de la BAD a affirmé les dispositions de son institution à poursuivre son soutien à la Tunisie, en matière de mise en œuvre de ses programmes de réforme et des projets de développement prioritaires, et de renforcement de sa résilience face aux difficultés découlant des crises externes.

