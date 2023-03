La Tunisie à la 83e position et perd 7 places dans les 20 pays africains les plus influents du monde

La Tunisie à la 83e position perd 7 places dans les 20 pays africains les plus influents du monde

Lors de sa rencontre annuelle Global Soft Power, le cabinet britannique Brand Finance a rendu public, le 2 mas 2023, son classement 2023 des nations les plus influentes du monde.

Cette année encore aucun pays africain ne fait partie du top 30. Les nations africaines ont même majoritairement perdu en influence.

Les 3 pays africains les plus influents au monde, l’Egypte, l’Afrique du Sud et le Maroc, ont tous perdu en influence selon Brand Finance. Les pays du continent ont pour la plupart affiché des régressions sur les 8 piliers du Soft Power établis par l’étude : affaires et commerce, gouvernance, relations internationales, culture et traditions, médias et communication, éducation et science, populations et valeurs, puis avenir durable. A noter toutefois les progressions significatives du Botswana, du Soudan, des Seychelles, de la RDC ou encore du Sénégal.

« Les marques des pays d’Amérique latine et d’Afrique subsaharienne sous-performent dans l’indice. L’Afrique du Sud est le leader régional en Afrique subsaharienne, même si, comme le Brésil, elle a également chuté dans le classement cette année avec une 40e place au niveau mondial, contre la 34e l’année dernière.

Le pays reste confronté à d’importants défis sur son marché du travail, des niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité économique, des problèmes de sécurité et taux de criminalité élevés et des contraintes structurelles telles que les pénuries d’énergie. Cela s’est traduit par des déclins dans tous les piliers à l’exception de la culture et des traditions », explique le rapport.

Globalement, les grands gagnants de cette année sont l’Ukraine, qui est passée de la 51e à la 37e place, et les pays du Golfe mis en avant par la bonne tenue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Classement des pays africains:

N° Pays Classement Mondiale Progression 1 Égypte 38 -7 2 Afrique du Sud 40 -6 3 Maroc 55 -9 4 Maurice 67 4 5 Seychelles 74 16 6 Tunisie 83 -7 7 Rwanda 85 -11 8 Algérie 86 -11 9 Côte d’Ivoire 87 -9 10 Ghana 92 -6 11 Nigeria 93 -24 12 Soudan 95 24 13 Botswana 96 16 14 Tanzanie 98 3 15 Kenya 100 -5 16 Sénégal 103 7 17 RDC 107 9 18 Cameroun 109 3 19 Ethiopie 110 -7 20 Angola 111 3

