La Tunisie à la 110e position mondiale et la 18e africaine parmi les pays le plus heureux d’Afrique

La Tunisie, se positionne à la 110ème position mondiale et la 18ème position africaine avec un score de 4.4, juste après le Maroc à la 100ème position mondiale et 11ème africaine avec un score de 4.9 et l’Algérie à la tête des pays de l’Afrique du nord, à la 2ème position africaine et la 81ème position mondiale avec un score de 5.3 selon l’édition 2023 du World Happiness Report (WHR)

L’ile Maurice garde toujours la 1ère position africaine et la 59ème mondiale avec un score de 5.9

En pleine transition politique, la Guinée est devenue le pays d’Afrique de l’Ouest où la population se sent plus heureuse, selon l’édition 2023 de l’indice mondial du bonheur. Classé 5e en Afrique et 91e mondial, il devance la Côte d’Ivoire dont le score a reculé par rapport à l’année dernière.

La Guinée est désormais le pays le plus heureux d’Afrique de l’Ouest. C’est du moins ce que révèle l’édition 2023 du World Happiness Report (WHR) qui classe les pays les plus heureux du monde sur la base de données recueillies en 2022.

Selon le rapport, la Guinée se classe au 5e rang africain et au 91e rang mondial des pays les plus heureux. Avec un score de 5,07 sur 10, elle dépasse la Côte d’Ivoire dont le score a reculé par rapport à l’année dernière, passant de 5,2 à 5,05. Le pays des Eléphants tombe donc à la deuxième place sous-régionale, au sixième rang africain et à la 93e place mondiale (contre un 88e rang mondial en 2022).

Faut-il le rappeler, le WHR mesure le bien-être subjectif en s’appuyant sur trois principaux indicateurs de bien-être : les évaluations de la vie, les émotions positives et les émotions négatives (décrites dans le rapport comme les affects positifs et négatifs).

Son classement prend principalement en compte les évaluations faites par les populations de la vie dans leurs pays sur la base du sondage Gallup. Il s’agit d’un type de sondage qui demande aux personnes interrogées d’évaluer leur vie actuelle dans son ensemble en utilisant une échelle de notation, la meilleure vie possible pour eux étant un 10 et la pire possible un 0. Ces évaluations sont influencées par le niveau du PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité, et la corruption.

« Chaque personne interrogée fournit une réponse numérique sur cette échelle, appelée échelle de Cantril. En général, environ 1 000 réponses sont recueillies chaque année pour chaque pays. Des pondérations sont utilisées pour construire des moyennes nationales représentatives de la population pour chaque année dans chaque pays. Nous basons nos classements habituels du bonheur sur une moyenne triennale de ces évaluations de la vie, car la taille plus importante de l’échantillon permet des estimations plus précises », précise le WHR.

La performance de la Guinée dans le classement intervient dans un contexte de transition politique après le coup d’Etat qui a renversé l’ancien président Alpha Condé en 2021. Bien que les grands chantiers de réformes annoncés par le nouveau président Mamady Doumbouya n’aient pas encore commencé à porter leurs fruits, les réactions de plusieurs internautes sur les réseaux sociaux ont montré que son arrivée à la tête du pouvoir a suscité de nombreux espoirs au sein d’une jeunesse qui avait dans sa large majorité désavoué l’ancien régime.

Sur le plan continental, le classement est dominé par l’île Maurice, l’Algérie et l’Afrique du Sud. Avec le Congo et la Guinée, ils forment le top 5 africain. La Sierra Leone, quant à elle, ressort comme le pays le moins heureux du continent, suivi par le Zimbabwe et la RDC.

Notons que pour l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Burkina Faso, l’Ouganda et la Zambie, l’étude s’est basée sur les sondages effectués en 2020 et 2021, en l’absence de sondages disponibles pour 2022.

Classement des pays africains les plus heureux en 2023 selon le WHR

Rang africain Pays Rang mondial Score 1 Maurice 59 5,9 2 Algérie 81 5,3 3 Afrique du Sud 85 5,2 4 Congo 86 5,2 5 Guinée 91 5,07 6 Côte d’Ivoire 93 5,05 7 Gabon 94 5,03 8 Nigeria 95 4,9 9 Cameroun 96 4,9 10 Mozambique 97 4,9 11 Maroc 100 4,9 12 Sénégal 102 4,8 13 Mauritanie 103 4,7 14 Burkina Faso 104 4,6 15 Namibie 105 4,6 16 Ghana 107 4,6 17 Niger 109 4,5 18 Tunisie 110 4,4 19 Kenya 111 4,4 20 Ouganda 113 4,4 21 Tchad 114 4,3 22 Bénin 116 4,3 23 Gambie 119 4,2 24 Mali 120 4,1 25 Egypte 121 4,1 26 Togo 122 4,1 27 Ethiopie 124 4 28 Liberia 125 4 29 Madagascar 127 4 30 Zambie 128 3,9 31 Tanzanie 129 3,6 32 Comores 130 3,5 33 Malawi 131 3,4 34 Botswana 132 3,4 35 RDC 133 3,2 36 Zimbabwe 134 3,2 37 Sierra Leone 135 3,1

