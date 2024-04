Énergie: 44% des ménages africains bénéficient d’un approvisionnement fiable en électricité

Le rapport souligne que les progrès de l’électrification sur le continent demeurent lents et inégaux. D’autant plus que de larges franges de la population comme les ménages ruraux et pauvres n’ont pas encore accès à cette forme d’énergie cruciale pour le développement économique et social.

Moins de la moitié (44%) des ménages africains bénéficient d’un approvisionnement en électricité qui est disponible « la plupart du temps » ou « tout le temps », selon un rapport publié le 11 avril 2024 par le réseau panafricain de recherche Afrobarometer.

Intitulé « Le fossé électrique : Des progrès légers et inégaux ne touchent pas encore de nombreux Africains », le rapport se base sur un sondage réalisé entre 2021 et 2023 auprès d’un échantillon de 53 444 personnes dans 39 pays africains situés dans les diverses sous-régions du continent.

Les écarts entre les pays étudiés en matière de fiabilité de l’approvisionnement en électricité sont considérables, allant d’un ménage sur 10 au Malawi et en Sierra Leone à la quasi-totalité à Maurice (99%) et aux Seychelles (96%).

En moyenne à travers 39 pays, un service de fourniture d’électricité fiable disponible « la plupart du temps » ou « tout le temps » est beaucoup plus courant dans les villes (65%) que dans les zones rurales (24%). Il s’accroît également avec le statut économique des répondants, allant de 27% des ménages les plus pauvres à 77% des ménages les plus riches.

Les progrès réalisés en matière de fiabilité de l’approvisionnement en électricité sont globalement lents. En moyenne à travers les 31 pays régulièrement sondés entre 2014/2015 et 2021/2023, la proportion des ménages africains bénéficiant d’un approvisionnement fiable en électricité ne s’est accrue que de 4 points de pourcentage.

Le rapport révèle d’autre part que plus des deux tiers environ des Africains vivent dans des zones de dénombrement desservies par un réseau électrique. Alors que toutes les zones de Tunisie et des Seychelles sont desservies par un réseau, seules trois zones sur 10 environ à Madagascar et au Zimbabwe bénéficient du même accès.

De grands écarts entre les pays en matière de raccordement

Mais lorsqu’un réseau électrique est accessible, des considérations de coût pourraient empêcher certains ménages de s’y raccorder. En moyenne à travers 39 pays, si 68% des zones de dénombrement sont desservies par un réseau électrique, 60% seulement des ménages sondés y sont raccordés. Ainsi, 40% des ménages ne sont pas raccordés à l’électricité, soit parce qu’il n’y a pas de réseau électrique, soit parce qu’ils ne sont pas raccordés à un réseau existant.

Le raccordement à un réseau électrique est pratiquement universel aux Seychelles, à Maurice et en Tunisie, et dépasse neuf ménages sur dix au Maroc, en Afrique du Sud, en Eswatini et au Cap-Vert. Moins d’un tiers des ménages seulement sont cependant raccordés au Niger, au Burkina Faso, en Sierra Leone, au Zimbabwe, en Ouganda, à Madagascar et au Malawi.

De plus, les ménages ruraux (35%) et les ménages en situation de grande pauvreté (45%) ont approximativement deux fois moins de chances que les ménages urbains (86%) et les ménages non pauvres (87%) de bénéficier d’un raccordement à l’électricité.

Le rapport souligne par ailleurs que la fourniture d’électricité occupe la 9è place dans le classement des problèmes les plus importants auxquels les Africains souhaitent que leurs gouvernements s’attaquent, loin derrière le chômage, la gestion de l’économie, la santé, l’eau, les infrastructures routières, l’éducation, le crime et l’insécurité alimentaire, mais devant la corruption et l’agriculture et les salaires.

Toutefois, le niveau d’inquiétude par rapport à l’électricité varie considérablement d’un pays à l’autre. Au moins trois citoyens sur dix considèrent que l’approvisionnement en électricité est une priorité absolue pour le gouvernement au Nigeria, en Afrique du Sud et au Bénin, tandis que 1% ou moins partagent cette préoccupation en Tunisie, à Maurice, au Botswana, aux Seychelles, au Burkina Faso, au Maroc, au Malawi et en Eswatini.

