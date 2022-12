Classement 2022 des économies africaines les plus industrialisées selon la BAD

D’après la Banque africaine de développement, l’industrialisation progresse sur le continent, malgré un rythme lent. La moyenne continentale sur un score maximal de 1 est de 0,5144 et les trois pays les plus industrialisés du continent sont l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Egypte.

La Banque africaine de développement (BAD) a publié son classement des économies les plus industrialisées d’Afrique (IIA). Celui-ci se base sur des données collectées depuis 2010 dans 52 pays du continent à l’exception du Soudan du Sud et de la Somalie.

Selon le rapport, la plupart des pays africains progressent dans leur développement industriel, bien que cela se déroule plus ou moins lentement. Avec un score de 0,84 sur 1 en 2021, l’Afrique du Sud reste le pays africain le plus industrialisé, suivi par le Maroc (0,83) et l’Egypte (0,78), tandis que le top 3 des économies les moins industrialisées du continent est composé de la Gambie (0,3455), du Burundi (0,3483) et de la Guinée-Bissau (0,3663).

Sur la base des données collectées l’année dernière par la BAD, 10 pays se situent dans le quintile supérieur du classement des économies les plus industrialisées du continent, avec un score supérieur ou égal à 0,6 sur 1. 11 d’entre eux font partie du quintile moyen supérieur (entre 0,538 et 0,597) ; 10, du quintile moyen (entre 0,50 et 0,53), tandis que 10 d’entre eux font partie du quintile moyen inférieur (entre 0,45 et 0,49). Enfin, 11 d’entre eux se classent dans le quintile inférieur comprenant des scores allant de 0,34 à 0,44.

Un nouveau rapport de la Banque africaine de développement, @_AfricanUnion et @UNIDO, révèle que 37 pays africains ont progressé sur la voie de l’industrialisation durant la décennie écoulée. ➡️ https://t.co/TiQJFziRYv pic.twitter.com/4S0YYCWo2t — African Development Bank Group (@AfDB_Group) November 28, 2022

D’après la BAD, les progrès les plus importants en termes d’industrialisation ont été enregistrés au Bénin, en Éthiopie, en Érythrée, au Gabon, en Guinée, en Mauritanie, au Mozambique, au Sénégal et aux Seychelles, qui ont tous gagné au moins cinq places au cours de la période 2010-2019.

L’analyse des performances par région fait ressortir une dominance de l’Afrique du Nord, dont trois des six pays font partie du top 10 continental. Elle est suivie par l’Afrique australe, l’Afrique centrale, puis par l’Afrique de l’Ouest et de l’Est.

« L’IIA révèle que des foyers d’industrialisation apparaissent dans toute l’Afrique et qu’un certain nombre de pays accomplissent des progrès constants dans la mise en place des éléments essentiels à la transformation industrielle. Toutefois, d’une manière générale, le rythme du développement industriel demeure trop lent. Les emplois ne sont pas créés au rythme requis pour satisfaire les besoins d’une population en pleine croissance et permettre aux pays de tirer parti du dividende démographique qui en résulte », souligne la BAD. Pour accélérer les progrès déjà en cours, elle appelle les pays africains à adopter « des politiques industrielles plus proactives pour favoriser la croissance dans les secteurs les plus prometteurs » et à revoir à la hausse leurs ambitions en matière de développement industriel.

Pour rappel, l’IIA se base sur trois dimensions pour classer les économies. Il s’agit de la performance, c’est-à-dire la capacité des pays africains à générer une production manufacturière et des exportations ; les déterminants directs, c’est-à-dire la manière dont les pays orientent leurs ressources (capital et main-d’œuvre) vers le développement industriel ; et les déterminants indirects, c’est-à-dire la manière dont ils créent un environnement favorable à l’industrialisation, notamment à travers la stabilité macroéconomique, la solidité des institutions et l’équipement en infrastructures.

Le regroupement des pays par quintile (supérieur, moyen supérieur, moyen, moyen inférieur et inférieur) permet d’identifier les similitudes, les forces et les faiblesses de chaque groupe.

Au total 25 pays se situent au-dessus de la moyenne continentale de 0,5144.

Classement des économies africaines les plus industrialisées en 2022 selon la BAD

Rang Économie Score Quintile 2021 1 Afrique du Sud 0,8404 Supérieur 2 Maroc 0,8327 3 Egypte 0,7877 4 Tunisie 0,7714 5 Maurice 0,6685 6 Eswatini 0,6423 7 Sénégal 0,6147 8 Nigeria 0,6046 9 Kenya 0,6029 10 Namibie 0,6014 11 Algérie 0,5978 Moyen-Supérieur 12 Gabon 0,5834 13 Côte d’Ivoire 0,5830 14 Ghana 0,5799 15 Guinée équatoriale 0,5666 16 Congo, Rép. dém. 0,5646 17 Botswana 0,5587 18 Bénin 0,5497 19 Zambie 0,5423 20 Ouganda 0,5418 21 Tanzanie 0,5389 22 Lesotho 0,5372 Moyen 23 Congo 0,5322 24 Cameroun 0,5300 25 Ethiopie 0,5242 26 Togo 0,5191 27 Seychelles 0,5097 28 Madagascar 0,5040 29 Libye 0,5036 30 Mozambique 0,5027 31 Cabo Verde 0,5007 32 Zimbabwe 0,4974 Moyen inférieur 33 Djibouti 0,4936 34 Angola 0,4865 35 Rwanda 0,4754 36 Burkina Faso 0,4699 37 Mauritanie 0,4632 38 Mali 0,4612 39 Niger 0,4606 40 Guinée 0,4562 41 Soudan 0,4522 42 Liberia 0,4409 Inférieur 43 Malawi 0,4229 44 São Tomé & Príncipe 0,4198 45 Tchad 0,4178 46 Comores 0,4078 47 Erythrée 0,4041 48 République centrafricaine 0,4018 49 Sierra Leone 0,3777 50 Guinée-Bissau 0,3663 51 Burundi 0,3483 52 Gambie 0,3455

